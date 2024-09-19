В Ингушетии водитель без прав перевозил марихуану 

Полицейские совместно с коллегами из Временной оперативной группировки МВД России в республике в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2024» остановили на автодороге «Малгобек-Инарки» для проверки документов Mercedes-Benz. Водитель машины отказался от медицинского освидетельствования на предмет опьянения.

При проверке было установлено, что 64-летний житель сельского поселения Инарки не имеет права управлять транспортными средствами. После доставления мужчины в отдел полиции, в ходе досмотра автомобиля было изъято, как установлено экспертом, свыше 264 граммов марихуаны.