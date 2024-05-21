В Ингушетии вспоминают жертв Кавказской войны 

«Это событие мы отмечаем как День памяти и скорби по жертвам войны. Более полутора века назад стратегически важный регион стал военным плацдармом для стран, стремящихся установить здесь собственное политическое влияние. Россия противостояла геополитическим соперникам — Османской империи, Персии, а также Великобритании и Франции, целью которых был захват Кавказа. В этом противостоянии свою независимость отстаивали проживающие здесь народы», — написал в своем Telegram-канале Глава республики.

Он напомнил, что в 1834 году имам Шамиль возглавил сопротивление горцев, став на четверть века ключевой фигурой Кавказской войны.

«Благодаря нашим мудрым старикам, прежде всего стремившимся сохранить народ и понимавшим, что Россия для них — надежный и верный союзник, ингуши предпочли надежное подданство политическому хаосу», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что итогом войны, которая длилась почти полвека, стал многочисленный исход представителей коренных народов в Турцию, Ирак и другие мусульманские страны. Этих переселенцев называют мухаджирами, их потомки живут там до сих пор. Они трепетно относятся к своей исторической родине, бережно храня все, что связывает их с Кавказом — воспоминания отцов и дедов, обычаи и традиции.

«Мы чтим память своих предков, переживших сложные исторические события на Кавказе, с горечью вспоминаем тех, кто был вынужден прожить остаток своей жизни на чужбине. Понимаем, какую боль и тоску они испытывали вдали от своего дома и родных. Испытания только укрепили дух нашего народа, сплотили и сделали нас сильнее. И сегодня мы имеем собственную республику, которая успешно развивается. Наши мужчины активно участвуют сегодня в защите России, которая является нашей Родиной. И другой нам не надо. Спасибо нашим предкам, сумевшим в свое время сделать правильный исторический выбор. Желаю всем нам жить в благополучной и процветающей Ингушетии, внося продуктивный вклад в процветание и успех России», — подчеркнул Глава.

Напомним, Кавказская война, длившаяся десятки лет, завершилась 21 мая 1864 года.