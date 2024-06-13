В Ингушетии выявили хищение свыше 14,5 млн руб. из бюджета

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике был установлен подозреваемый — руководитель образовательного учреждения 1986 года рождения. Он подозревается в служебном подлоге и превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый в мае 2023 года заключил с генеральным директором ООО 27 договоров на поставку имущества. Однако уже в июне, несмотря на то, что товар не был поставлен, они составили накладные, содержащие недостоверные сведения об исполнении контрактов. На основании этих документов со счёта республиканского бюджета было перечислено более 14,5 млн рублей на счёт контрагента. Деньги были поделены между участниками схемы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего руководителя образовательной организации по ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, а в отношении генерального директора фирмы-поставщика — по ч. 4 ст. 159 УК РФ.