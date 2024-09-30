В Ингушетии выявили нарушения в местах осуществления лесосечных работ 

«Мониторинг проводился при участии должностных лиц подведомственных учреждений и главного специалиста Департамента лесного хозяйства по ЮФО. В ходе осмотра выявлены многочисленные грубейшие нарушения лесного законодательства, приведшие к причинению огромного ущерба окружающей среде», — рассказал собеседник издания.

По его словам, нарушения допустили все арендаторы участков при реализации лесосечных мероприятий в 2022-2023 годах.

Отмечается, что Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии направило материалы по результатам проверки в МВД и прокуратуру республики. В ближайшее время исковые требования по возмещению ущерба и расторжению договоров аренды будут направлены в Арбитражный суд.