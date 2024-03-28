В Ингушетии за дрифт в центре Назрани правоохранители задержали подростков

Лихачей-подростков на ВАЗ-21114 возле памятника «Вечный огонь» накануне вечером заметили сотрудники отдельного батальона ППС во время патрулирования. Проигнорировав законное требование полицейского об остановке автомобиля, водитель попытался скрыться с места происшествия, однако, не справившись с управлением, наехал на столб освещения.

В машине оказались 17-летний водитель — житель сельского поселения Экажево Назрановского района, и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет.

Несовершеннолетний пояснил, что без разрешения дяди сел за руль его автомобиля и вместе с младшим братом поехал в мечеть. После совершения намаза они встретили своего друга и решили вместе покататься по Назрани.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Проводится проверка.