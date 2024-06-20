В Ингушетии задержали организатора подпольного производства сигарет на 19 млн рублей.

По словам источника, мужчина организовал нелегальное производство табачной продукции различных наименований, незаконно используя товарные знаки известных производителей. За период с апреля по октябрь 2021 года в подпольном цехе было изготовлено около 150 тысяч пачек сигарет, которые были оклеены поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой нелегальной продукции составила почти 19 млн рублей.

Преступник разыскивался на международном уровне за совершение деяний, которые подпадают под действие пунктов «а» и «б» части 6 статьи 171.1, пункта «б» части 6 статьи 327.1 и части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено и передано в Терский районный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключён под стражу.