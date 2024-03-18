В Ингушетии задержали подозреваемого в краже техники на 600 тыс. рублей

Мужчина украл из торгового центра телевизоры, игровые приставки и другую компьютерную технику на общую сумму 500 тысяч рублей. Также полицейские установили причастность задержанного к открытому хищению мобильного телефона марки Самсунг S24 ULTRA стоимостью 115 тыс. рублей.

Отмечается, что подозреваемый находился в розыске за совершение другого преступления.

«По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 161 УК России (грабеж). Он водворен в специальное помещение для задержанных лиц», — добавили в ведомстве.