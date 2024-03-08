В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве местного жителя

По данным полиции, в ночь на 8 марта в Назрани на улице Толстого 41-летний местный житель на почве ранее сложившихся неприязненных отношений нанес ножевое ранение 43-летнему жителю сельского поселения Плиево. Потерпевший скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, а подозреваемый скрылся с места преступления.

«По поручению Министра внутренних дел по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина были проведены необходимые мероприятия по розыску подозреваемого, в ходе которых правоохранители по горячим следам установили местонахождение и задержали злоумышленника», — добавили в ведомстве.

Отмечается, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России (убийство).