В Ингушетии задержан водитель УАЗа, сбивший накануне троих человек

«Примерно в 18:40 мск водитель автомобиля «УАЗ-315195», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, наехал на «Киа Сандеро» и на находившихся рядом троих людей. После наезда УАЗ совершил касательное столкновение с автомобилем «БМВ», который двигался по встречной полосе», — сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате ДТП один из пострадавших погиб на месте, другой скончался в скорой помощи, а третий был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

«Водитель УАЗа, оставив машину на месте происшествия, скрылся. Однако вскоре правоохранительные органы установили его местонахождение и задержали. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, а также возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент мера пресечения не избрана», — сказал собеседник издания.

Автомобили, участвовавшие в ДТП, доставлены на стоянку.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 15 сентября, в воскресенье, в городе Малгобек произошла трагическая авария, в результате которой водитель УАЗа сбил троих людей, чинивших спущенное колесо.