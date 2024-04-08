В Ингушетии заключено соглашение о сотрудничестве Росгвардии с фондом «Zа Правду»

«Подписи под документом поставили начальник территориального органа генерал-майор полиции Микаил Буружев и исполняющий обязанности руководителя фонда Мовсар Антошкиев. Стороны решили обменяться опытом, объединить усилия в вопросах организационного, культурно-просветительского и иного характера для достижения поставленных целей», — пояснила ответственный исполнитель пресс-службы Салима Сампиева.

Собеседница отметила, что в рамках соглашения планируется совместная работа в сфере оказания военно-патриотического воспитания молодежи, информационно-просветительской работы, увековечения памяти и оказания социальной поддержки семьям сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции.