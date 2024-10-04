В Ингушетии заменят около 4 тысяч изоляторов на линиях электропередач

«На обновление линий электропередачи в этом году выделено более 8,2 млн рублей. Эти ЛЭП снабжают электроэнергией четыре отдаленных сельских поселения в Малгобекском районе республики: Новый Редант, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Нижние Ачалуки. Здесь живут свыше 12 тысяч человек, а также располагаются 12 важных социальных учреждений», — написал Калиматов.

Он отметил, что модернизация электросетей — часть большой программы по улучшению жилищно-коммунальных условий. В рамках проекта специалисты также работают над догазификацией населенных пунктов и усовершенствованием системы водоснабжения.

«Работы могут проводиться еще быстрее, если платежная дисциплина значительно улучшится. Часть средств направляется на ремонт, обслуживание и закупку нового оборудования. При низкой собираемости платежей за коммунальные услуги страдает вся сфера ЖКХ. Необходимо оплачивать использованные ресурсы, чтобы обеспечить их стабильное потребление», — добавил руководитель субъекта.