В Ингушетии запущен проект «СПОрт в Движении»

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы проекта, мероприятие призвано способствовать привлечению студентов к занятиям физической культурой и спортом, выявлению сильнейших команд среди ссузов. профилактике асоциальных явлений в студенческой среде.

Отмечается, что проект «Движения первых» реализуется по четырем направлениям. На днях ребята состязались в первом из них — интеллектуальном направлении. Соревнования проходили по типу «Что? Где? Когда?» Участвовали команды по 8 человек, представлявшие 15 колледжей Сунженского и Назрановского районов. Более 130 студентов боролись за лидерские места в двух раундах — командном и битве капитанов.

«Наша задача — отбор максимального количества ребят, которые заинтересованы в самореализации и личностном росте», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Движения первых» Апти Мазиев.

Далее ребят ждут еще несколько этапов по спортивным и туристическим направлениям, после чего лучших отберут на федеральный этап.