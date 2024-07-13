В Ингушетии житель Владимирской области приговорен к 12 годам колонии за оборот наркотиков

Установлено, что в августе 2022 года мужчина со своим знакомым посредством сети «Интернет» вступил в сговор с неустановленным лицом. Они прибыли в регион, где изъяли из тайника более 460 граммов мефедрона для последующей расфасовки в арендованной ими квартире в Магасе.

Реализовать синтетический наркотик не удалось, поскольку 15 августа 2022 года они были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении подельника осужденного уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.