В Ингушетии жителя Владимирской области лишили автомобиля за повторную езду в пьяном виде

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики, в январе текущего года, ранее привлеченный к административной ответственности мужчина, вновь сел за руль ВАЗ-21013 в состоянии алкогольного опьянения. Осужденный был отстранен от управления машиной Госавтоинспектором.

Автомобиль фигуранта конфискован в доход государства, сам горожанин лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1,5 года.