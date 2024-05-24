В Ингушетию с рабочим визитом прибыли известные в России стоматологи

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в ходе проведенного совещания, в котором приняли участие заместители министра здравоохранения региона, главные внештатные специалисты ведомства и Росздравнадзора, были обсуждены текущие проблемы и возможные пути улучшения медицинской помощи жителям в области детской и взрослой стоматологии.

Кроме того, специалисты из Федерального центра посетили стоматологическую поликлинику республики, чтобы оценить полноту, эффективность и доступность предпринятых мер по улучшению оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в стоматологическом лечении.