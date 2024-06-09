В Ингушском государственном университете прошел первый кейс-чемпионат

«На мероприятии было представлено 10 команд, представляющих факультет экономики и управления, химико-биологический факультет и Инженерно-технический институт ИнгГУ. Все они презентовали свои решения по задачам, предложенным компаниями «Сбер», «Ростелеком» и «Газпром межрегионгаз Назрань», — рассказал собеседник.

По его словам, компания «Ростелеком» предложила участникам представить концепции проектов по обеспечению кибербезопасности, созданию умных остановок, интернета вещей и умных аптек. Победу в этом треке одержала команда под названием «CMD», состоящая из студентов профиля «Информационные системы и технологии» ИТИ.