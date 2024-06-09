В Ингушском государственном университете прошел первый кейс-чемпионат

В главном корпусе Ингушского государственного университета (ИнгГУ) впервые были проведены соревнования по решению кейсов от компаний-партнеров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.
«На мероприятии было представлено 10 команд, представляющих факультет экономики и управления, химико-биологический факультет и Инженерно-технический институт ИнгГУ. Все они презентовали свои решения по задачам, предложенным компаниями «Сбер», «Ростелеком» и «Газпром межрегионгаз Назрань», — рассказал собеседник.
По его словам, компания «Ростелеком» предложила участникам представить концепции проектов по обеспечению кибербезопасности, созданию умных остановок, интернета вещей и умных аптек. Победу в этом треке одержала команда под названием «CMD», состоящая из студентов профиля «Информационные системы и технологии» ИТИ.
Соревнование от компании «Сбер» включало финансово-инвестиционную задачу и презентацию решения проблемы текучести кадров в банках. Две команды — «Финансист» и «Гуру» — разделили победу в данном направлении. Обе команды были сформированы из студентов факультета экономики и управления ИнгГУ.
«Среди заданий от «Газпрома» была разработка прибора для определения несанкционированного отбора газа и вопросы техники безопасности использования газа в быту с минимизацией рисков отравления угарным газом и хлопков газовоздушной смеси. Победителем в этой области стала команда «Нефтяники», в состав которой вошли студенты профиля «Нефтегазовое дело» Инженерно-технического института», — добавили в пресс-службе.
Представители компаний «Ростелеком», «Сбер» и «Газпром межрегионгаз Назрань» наградили победителей ценными подарками и пригласили на стажировку в региональные офисы.