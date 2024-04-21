В ингушском селе Алхасты начали прокладку нового водопровода

В сельском поселении Алхасты Сунженского района республики начались работы по прокладке нового водопровода в южной части села. Работы ведутся по улице Базоркина и переулку Белхороева, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.
«Общая протяжённость водопровода составит 1300 метров. Работы ведутся в соответствии с планом развития инфраструктуры села. Новый водопровод позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в южной части Алхастов, где активно строятся новые дома», — сказал собеседник.
Завершение работ по прокладке водопровода запланировано на конец текущего года.