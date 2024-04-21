В ингушском селе Алхасты начали прокладку нового водопровода

«Общая протяжённость водопровода составит 1300 метров. Работы ведутся в соответствии с планом развития инфраструктуры села. Новый водопровод позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в южной части Алхастов, где активно строятся новые дома», — сказал собеседник.

Завершение работ по прокладке водопровода запланировано на конец текущего года.