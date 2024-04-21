В ингушском селе Нестеровское провели масштабный субботник и высадили 240 деревьев

«Уборка прибрежной полосы реки Асса была лишь первой частью экологической акции. Вторая часть — посадка деревьев. Более 240 молодых деревьев были высажены на освободившейся от мусора территории. Были выбраны разные виды деревьев, учитывая их адаптацию к климату и почвенным условиям. Это позволит создать зеленые насаждения, которые будут способствовать улучшению экологии и обогащению воздуха кислородом», — сказал собеседник.

Отмечается, что местные жители, работники администрации, депутаты местного совета, волонтеры и даже дети принимали активное участие в посадке деревьев.

«Удалось собрать около десяти мешков мусора, включающий в себя различные виды отходов, такие как стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, и даже обломки лобовых стекол, оставшиеся тут после аварий», — добавили в ведомстве.

Кроме того, участники акции провели обрезку деревьев и собрали большое количество поваленных деревьев, веток и сухостоя, что способствует поддержанию и сохранению лесного фонда.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 27 апреля в регионе пройдет общереспубликанский субботник.