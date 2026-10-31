В Исламском университета Малгобека прошла акция памяти жертв трагедии 1992 года 

Мероприятие было организовано по инициативе и при поддержке главы города Магомеда Бокова, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципалитета.

В эти дни в республике вспоминают погибших и пропавших без вести в ходе конфликта в Пригородном районе и городе Владикавказе 34 года назад. Накануне на Мемориале «ГIоазота кашамаш» в Назрани с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова состоялось траурное мероприятие.

«Для многих семей трагедия до сих пор остается незаживающей раной. Не все до сих пор смогли узнать о судьбе своих близких, и эта боль продолжает жить в сердцах родных. Мы должны с уважением относиться к этим чувствам и бережно хранить память о погибших», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что 2027 году Ингушетия отметит 35-летие, добавив, что «к этой дате мы должны подойти сплоченными, с уверенностью в завтрашнем дне, сохраняя родной язык, традиции и уважение друг к другу. Это наша общая ответственность перед старшим поколением и молодежью».