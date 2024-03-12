В Карабулаке и Малгобеке Ингушетии избирательные участки готовы к выборам 

Там отметили, что в дни голосования на избирательных участках будут созданы все условия: помещения для молитвы, медицинские пункты и многое другое. Также родители смогут оставить детей в специальных помещениях, пока исполняют свой гражданский долг.

«Выборы должны быть проведены на высоком организационном уровне — необходимо, чтобы были обеспечены достойные условия для всех избирателей, включая людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы каждый гражданин мог свободно и безопасно принять участие в выборах, выразив свою волю», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 15-17 сентября избирательные участки в регионах будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.