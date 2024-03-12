В Карабулаке и Малгобеке Ингушетии избирательные участки готовы к выборам 

В городах Карабулаке и Малгобеке избирательные участки готовы к важнейшему событию — выборам Президента России. В этом убедился руководитель региона, посетив школы, в которых они открыты, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства республики.
Там отметили, что в дни голосования на избирательных участках будут созданы все условия: помещения для молитвы, медицинские пункты и многое другое. Также родители смогут оставить детей в специальных помещениях, пока исполняют свой гражданский долг.
«Выборы должны быть проведены на высоком организационном уровне — необходимо, чтобы были обеспечены достойные условия для всех избирателей, включая людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы каждый гражданин мог свободно и безопасно принять участие в выборах, выразив свою волю», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
Напомним, 15-17 сентября избирательные участки в регионах будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.