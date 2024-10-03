В Карабулаке и селах Назрановского района Ингушетии отключат свет 

Отмечается, что по данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» с 9:30 до 12:00 мск и с 14 до 18 часов в пятницу, 4 октября, будет прекращена подача электроэнергии частично в город Карабулак, сельские поселения Плиево и Барсуки Назрановского района, а также в административный округ Гамурзиевский Назрани.

Жителей призывают следить за электрическими приборами и оборудованием.

Единые дежурно-диспетчерские службы Карабулака и Назрани: 8 (8734) 44-43-51 и 8 (8734) 22-11-09.

ЕДДС Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.