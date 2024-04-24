В Карабулаке Ингушетии обсудили способы предотвращения асоциального поведения молодежи

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в акции приняли участие представители мэрии, депутатского корпуса, духовенства, общественного совета, правоохранительной системы.

Отмечается, что в рамках собрания были обсуждены проблемы наркомании, угрожающая ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, вопросы безопасности в интернете, необходимые меры по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

«Учащиеся внимательно слушали выступления гостей по указанным темам. Эти лекции должны помочь молодым людям лучше понять корни зла, разрушительную сущность для человека и общества данных явлений», — рассказал источник в муниципалитете.