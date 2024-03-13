В Карабулаке Ингушетии прошел мини-футбольный турнир в рамках «Марафона достижений»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, соревнования были организованы муниципальной администрацией в рамках всероссийской акции «Марафон достижений» в поддержку стартующего 15 марта рейтингового голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отмечается, что в состязаниях приняли участие детские команды, представляющие ряд населенных пунктов республики. Победителями стали хозяева арены — в финальном сражении они точнее пробили серию послематчевых пенальти.

Триумфаторам турнира вручили футбольную форму, все три призера получили также в качестве поощрения кубки, медали и футбольные мячи.