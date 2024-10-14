Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, экспозиция, посвященная 100-летию ингушской государственности и Году семьи, включала в себя живопись, графику, прикладное искусство, ткачество, вышивку бисером.

Мероприятие посетило большое количество людей, среди которых был вице-спикер Народного собрания республики Руслан Паров.

«Безусловно, каждый член этой семьи — творческая личность. Думаю, они вдохновят другие семьи на творческое воспитание своих детей», — подчеркнул народный избранник.