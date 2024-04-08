В Карабулаке Ингушетии проведены работы по восстановлению водопроводных линий 

В городе Карабулаке осуществлены работы по восстановлению водопроводных линий, были устранены аварии, установлен байпас, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципалитета.
Отмечается, что байпас — это резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при аварии на ней.
Таким образом, подчеркнули специалисты, увеличено давление в системе. Это создало условия для обеспечения бесперебойного снабжения водой улиц Комарова, Балкоева, Зязикова. На протяжении трёх лет жители этих улиц испытывали проблемы с водой.