В Карабулаке Ингушетии проведены работы по восстановлению водопроводных линий 

Отмечается, что байпас — это резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при аварии на ней.

Таким образом, подчеркнули специалисты, увеличено давление в системе. Это создало условия для обеспечения бесперебойного снабжения водой улиц Комарова, Балкоева, Зязикова. На протяжении трёх лет жители этих улиц испытывали проблемы с водой.