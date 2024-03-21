В Карабулаке Ингушетии провели акцию «Онкопатруль»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, любой желающий мог пройти УЗИ-исследование, диагностику новообразований и прочие лабораторные исследования на онкомаркёры.

«Я около пяти раз участвовала в подобной акции. Надо регулярно проверяться, чтобы выявить грозное заболевание на начальной стадии. Более надежного способа предотвратить рак не существует. Это важно, чтобы сохранить жизнь», — подчеркнула жительница города Ольга Степанова.

Отмечается, что в акции приняло участие около 40 человек, из трех у которых врачи выявили заболевание, поставили на диспансерное наблюдение.

Медики настоятельно рекомендуют заботиться о своем здоровье. Важно регулярно посещать онколога, чтобы обезопасить себя от страшного недуга.