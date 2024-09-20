В Карабулаке Ингушетии провели экскурсию для школьников по заводу «ТиМ»

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, участники акции «Билет в будущее» отметили, что мероприятие получилось интересным и познавательным. Часть ребят была не прочь трудоустроиться здесь в будущем.

Отмечается, что экскурсия организована в рамках реализации муниципальной программы по развитию молодёжной политики, в целях профессиональной ориентации подрастающего поколения.