В Карабулаке Ингушетии провели экскурсию для школьников по заводу «ТиМ»

Администрация Карабулака совместно с дирекцией завода по производству сухих строительных смесей «ТиМ» организовала для учащихся первой и третьей городских школ — активистов «Движения первых» — экскурсию по одному из ведущих промышленных предприятий республики.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, участники акции «Билет в будущее» отметили, что мероприятие получилось интересным и познавательным. Часть ребят была не прочь трудоустроиться здесь в будущем.
Отмечается, что экскурсия организована в рамках реализации муниципальной программы по развитию молодёжной политики, в целях профессиональной ориентации подрастающего поколения.