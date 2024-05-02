В Карабулаке Ингушетии провели спартакиаду молодежи на кубок мэра города

Как рассказал газете «Ингушетия» глава администрации муниципалитета Ахмед Дидигов, география участников соревнований в следующий раз расширится.

«Мы надеемся повысить статус нашей спартакиады, сделав соревнования открытыми, республиканскими», — подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что победителей и призеров состязаний в различных дисциплинах поощрили денежными вознаграждениями от спонсора (15, 10 и 5 тыс. рублей), медалями и грамотами. А обладателя кубка Магомед-Амина Куштова дополнительно премировали пятью тысячами рублей.