В Карабулаке Ингушетии провели спартакиаду молодежи на кубок мэра города

В Карабулаке провели спартакиаду молодежи на кубок мэра города, посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ней приняло участие порядка 100 местных атлетов в возрасте от 18 до 40 лет.
Как рассказал газете «Ингушетия» глава администрации муниципалитета Ахмед Дидигов, география участников соревнований в следующий раз расширится.
«Мы надеемся повысить статус нашей спартакиады, сделав соревнования открытыми, республиканскими», — подчеркнул градоначальник.
Отмечается, что победителей и призеров состязаний в различных дисциплинах поощрили денежными вознаграждениями от спонсора (15, 10 и 5 тыс. рублей), медалями и грамотами. А обладателя кубка Магомед-Амина Куштова дополнительно премировали пятью тысячами рублей.