В Карабулаке Ингушетии провели викторину «Ингушский язык в лицах и словах»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, викторина между школьниками была разбита на несколько раундов, задавались вопросы по разным направлениям — язык, история, биографии известных земляков и не только. За каждый правильный ответ команды получали по одному баллу.

Отмечается, что в викторине, популяризирующей ингушский язык среди представителей подрастающего поколения, участвовали 3 команды по пять человек в каждой. Места распределились следующим образом: 1-е место — пятая школа, 2-е место — четвертая школа, 3-е место — первая школа. Победители поборются на республиканском этапе.

Напомним, подобные игры были уже проведены в Джейрахском и Назрановском районах. Следующий пункт проведения — город Малгобек.