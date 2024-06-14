В Карабулаке Ингушетии пройдут спортивные соревнования в честь праздника Курбан-Байрам

Как сообщили газете «Ингушетия», организатором спортивного праздника выступает мэрия Карабулака, спонсор — сеть АЗС M-GI Petroleum.

Отмечается, что в программе мероприятия будут представлены семь отдельных дисциплин: турнир лучников «Кавказская дистанция», бег на 100 метров среди мужчин и 50 метров среди детей до 15 лет; жим лежа — 50 кг, поднятие камня 90 кг, подтягивание на перекладине среди детей, а также мужчин с 18 лет.

За попадание в тройку лучших в каждом виде предусмотрены следующие ценные призы: 1 место — баран, 2 место — 5000 рублей, 3 место — 2000 рублей. Начало соревнований — 13.00.

«Испытайте свои силы и навыки, зарядитесь светлой атмосферой праздника», — призвали граждан в муниципалитете.