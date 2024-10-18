В Карабулаке Ингушетии работает «телефон доверия» для детей и подростков

В Карабулаке функционирует в круглосуточном режиме «телефон доверия» для детей, подростков и их родителей.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, специалист отдела опеки и попечительства администрации города внимательно выслушает, ответит на вопросы, проконсультирует, окажет психологическую поддержку обратившимся абонентам.
Отмечается, что человек, позвонивший на «телефон доверия», может не называть себя, не передавать какие-либо личные данные. Все разговоры строго конфиденциальны.
" Этот инструмент способствует профилактике семейного неблагополучия, стрессовых настроений у детей и подростков, защите их прав и укреплению ячеек общества«, — подчеркнули в мэрии.
Номер «телефона доверия»: 8 928 098 00 71.