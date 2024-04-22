В Карабулаке Ингушетии завершается реконструкция моста через реку Сунжа

Отмечается, что мостовое сооружение ведет от парка 25-летия республики к центральному городскому пруду.

По словам представителя муниципалитета, проект реализуется на частные средства по просьбе руководства города.

«Переправа находилась в аварийном состоянии, по ней небезопасно было передвигаться, одним ремонтом нельзя было обойтись, требовались серьезные финансовые вложения, меценат проявил добрую волю и взял на себя все затраты», — отметил собеседник издания.