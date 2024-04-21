В Карабулаке очистили от мусора берега местных водоемов

«В ней приняли участие более 100 человек: сотрудники мэрии и подведомственных организаций, работники ЖКХ, представители образовательных учреждений, школьники, молодёжные активисты и волонтёры», — сказал собеседник.

Отмечается, что всего было собрано около 100 мешков мусора.

Организаторы акции надеются, что подобные мероприятия станут регулярными и помогут сделать город более чистым и привлекательным для жизни. Они призывают всех жителей Карабулака присоединиться к следующим акциям и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.