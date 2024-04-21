В Карабулаке очистили от мусора берега местных водоемов

В городе Карабулак прошел субботник по очистке береговых зон центрального городского пруда и реки Сунжа, а также зон отдыха, улиц и дворовых территорий, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.
«В ней приняли участие более 100 человек: сотрудники мэрии и подведомственных организаций, работники ЖКХ, представители образовательных учреждений, школьники, молодёжные активисты и волонтёры», — сказал собеседник.
Отмечается, что всего было собрано около 100 мешков мусора.
Организаторы акции надеются, что подобные мероприятия станут регулярными и помогут сделать город более чистым и привлекательным для жизни. Они призывают всех жителей Карабулака присоединиться к следующим акциям и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.