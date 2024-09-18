В крупнейшем селе Ингушетии обновили фамильное кладбище Албогачиевых 

Там напомнили, что проект по обновлению мусульманских и христианских кладбищ реализуется после договоренности Махмуда-Али Калиматова и известного мецената, основателя группы «Сафмар» Микаила Гуцериева, который также активно поддерживает инициативы по восстановлению культурных объектов в регионе.

Отмечается, что вокруг кладбища залили ленточный фундамент протяженностью 950 метров и на нем установили железную ограду. Сделали парковку для автомобилей, дорожку, переносной зонт и новую беседку. Недалеко от входа строители возвели инвентарный домик, предназначенный для хранения инструментов, необходимых для ухода за могилами. В нем хранятся газонокосилки, строительные тачки, лопаты, грабли и даже перчатки.

«Это позволит поддерживать порядок на этом важном объекте. Как признаются представители Албогачиевых без поддержки Микаила Гуцериева и его фонда «Возрождение», реализация такого проекта была бы невозможной. Богословы подчеркивают важность сохранения памяти о предках и создания комфортных условий для посетителей кладбищ. К благим делам можно отнести радость, которую испытывают местные жители от преобразований на месте захоронения своих родных», — сказал собеседник нашего издания.

Напомним, фонд «Возрождение» планирует привести в порядок более 100 кладбищ в республике. Программа продлится до конца 2025 года.