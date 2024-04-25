В лесном массиве Ингушетии нашли труп мужчины

«25 апреля 2024 года в 13:00 по московскому времени диспетчер ЕДДС получил информацию о том, что в лесном массиве неподалёку от села Али-юрт найден труп мужчины», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно приехали на место происшествия и вытащили тело из оврага. Используя транспортировочные носилки, они вынесли его из лесного массива и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Личность погибшего установить пока не удалось.

Газета «Ингушетия» следит за развитием событий.