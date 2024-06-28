В летнем лагере «Нефтяник» в Ингушетии открыли новый сезон

Отмечается, что каждое лето с 2010 года туда прибывают дети на несколько смен. В этот раз заехало 158 ребят из первой группы с г. Малгобека и Малгобекского района. Так как «Нефтяник» — лагерь республиканского значения, там поочерёдно будут отдыхать и ребята из других городов и районов республики. Это дети, состоящие на учете в ПДН и дети погибших сотрудников, плюс юнармейцы.

Напомним, в лагере предоставляются все условия для полноценного отдыха детей — пятиразовое питание, сон, различные познавательные и развлекательные мероприятия, игры, викторины, конкурсы, спортивные мероприятия и дискотеки.