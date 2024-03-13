В Магасе чествовали золотого медалиста первенства России по греко-римской борьбе 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, воспитанника клуба «Ади Ахмад» пригласил к себе мэр Зайт Орцханов. Он поздравил юного чемпиона, вручил грамоту и денежное вознаграждение, а также пожелал ему дальнейших успехов в покорении спортивных олимпов.

«С большой радостью воспринял новость о твоей победе. Это победа всего народа — быть первым среди 450 борцов из 59 регионов не просто. Результат таких ярких побед — это колоссальный труд. Надеюсь, что наша республика и страна услышат о тебе ещё не раз! Дала аьттув боакхалба хьа!» — подчеркнул Зайт Орцханов.