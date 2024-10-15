В Магасе Ингушетии провели антинаркотическую беседу со студентами госуниверситета

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, цель мероприятия — не просто в очередной раз напомнить молодежи о вреде наркотиков, но и привлечь к борьбе с этим пагубным злом.

Спикеры акции особо подчеркнули факт того, что в последнее время наблюдается прирост числа наркозависимых людей, в основном представителей молодежи. Наркоторговцы везут в республику зелье с разных концов страны, используя для контактов с потребителями интернет.

Передача наркотиков происходит зачастую бесконтактно. В Магасе функционируют аж пять реабилитационных центров для наркоманов, и они не пустуют. Отмечалось, что наркозависимость может наступить уже после употребления первой дозы.

Участники беседы были едины в том, что необходимо объединять все силы в борьбе с этим асоциальным явлением. Никто не должен оставаться в стороне, ведь беда может прийти в каждый дом.