В Магасе намерены увеличить охват учащихся социально-психологическим тестированием 

Эта тема обсуждалась на заседании антинаркотической комиссии муниципалитета в гимназии «Марем». В мероприятии приняли участие начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата АТК республики Апти Татиев и главный нарколог Минздрава региона Джамбулат Ваделов.

Последний подчеркнул важность тестирования как инструмента социального контроля и профилактики распространения наркомании среди подростков и молодежи. Руководителям образовательных учреждений было рекомендовано активизировать информационно-просветительскую работу с родителями по этому вопросу.

Кроме того, на встрече были рассмотрены результаты межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2024» и работа с лицами, находящимися под наблюдением в республиканском наркологическом диспансере.