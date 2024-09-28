В Магасе состоялась церемония гашения марки в честь 100-летия ингушской государственности 

Оттиски художественного штемпеля на почтовые марки поставили Махмуд-Али Калиматов, заместитель полпреда Президента России в СКФО Владимир Надыкто, исполняющий обязанности директора макрорегиона Северный Кавказ АО «Почта России» Александр Плотников.

Для церемонии был изготовлен специальный почтовый штемпель с указанием даты гашения: 28 сентября 2024 года. Почтовая марка выпущена тиражом 17 тыс. экземпляров, номинал почтового блока 100 рублей.

«Отмечать знаменательные даты выпуском памятных почтовых марок является доброй многолетней традицией, позволяющей узнать о важных событиях, происходящих в жизни многонационального российского государства», — написал в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что вековой юбилей Ингушетии — важная историческая дата. Такие уникальные марки без сомнения обретут большое значение для коллекционеров России и всего мира.

«Став частью открыток и писем, они расскажут множеству людей о республике, откроют для них самобытный и интересный уголок земного шара. На полях почтового блока изображены важнейшие для нас символы и объекты. Во времена СССР многие из нас лишь мечтали увидеть на конвертах яркие сведения о нашем регионе, а сегодня это стало реальностью», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что на почтовой марке изображен герб Ингушетии, на полях почтового блока — комплекс зданий администрации Главы и правительства республики, стометровая башня Согласия в Магасе, башенный комплекс «Вовнушки», древний христианский храм Тхаба-Ерды, курортный комплекс «Армхи», соборная мечеть города Магаса, памятник-самолет Суламбеку Осканову — первому Герою России, Столовая гора, орел и орнамент национального ковра.