В Магасе состоялось открытие бизнес-акселератора Ингушетии

В торжественной церемонии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, гендиректор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калачев, руководитель «Академии ИТ» Дмитрий Арцюх, директор кампуса «Школа 21» в Магасе Руслан Колоев и другие почётные гости.

«Бизнес-акселератор Ингушетии» выступает образовательной программой для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Разработана она Академией цифрового развития и позволяет предпринимателям в сжатые сроки пройти путь от идеи или минимального продукта до первых продаж», — рассказал собеседник нашего издания.

Мероприятие также посетили представители делового сообщества республики, которые являются участниками тестовых акселерационных программ.