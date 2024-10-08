В Магасе завершаются работы по благоустройству этнографического парка «Шелковый путь»

Там, напомнили, что на первом этапе был реализован проект, основанный на концепции национальной ингушской идентичности. Центральным элементом стал фонтан в форме солярного знака, в котором установлен 15-метровый кинжал — символ доблести и силы.

В данное время строятся пункты торговли и питания, спортивные площадки, зоны отдыха и активного досуга, ремесленная галерея, где местные мастера смогут демонстрировать свои изделия.

Благоустройство парка «Шелковый путь» — это не просто улучшение городской инфраструктуры и преображение столицы. Это создание уютного и комфортного пространства для жителей и гостей республики, считает Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что ландшафтный дизайн парка сочетает культурное наследие Ингушетии и современные развлечения. Такой уникальный подход делает «Шелковый путь» примером успешного воплощения идей современных городских пространств.

Строительство парка в рамках программы «Малые города и исторические поселения», расположенного за главной достопримечательностью Магаса — башней Согласия — началось в сентябре прошлого года.

«Шелковый путь» — это возможность познакомить, в первую очередь, туристов с самобытной равнинной частью Ингушетией.