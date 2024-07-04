В Малгобеке Ингушетии асфальтируют одну из центральных улиц

Достаточно длительный промежуток времени проезд по данному участку был затруднителен с связи с изношенностью покрытия. По поручению мэра города Муссы Галаева для благоустройства улицы из местного бюджета выделен необходимый объем средств.

«Новые дороги в городе- это всегда значимое событие как для автомобилистов, так и для пешеходов. В последние годы мы уделяем пристальное внимание строительству дорожных полотен, отвечающим современным стандартам. Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнул градоначальник.

По словам собеседника издания, помимо прочего, на улице Базоркина производится установка бордюрного камня, прокладывается тротуар, а также обустраиваются парковочные зоны.

Отмечается, что количество зон для парковки рассчитаны архитектором в соответствии с числом торговых павильонов, расположенных на данной территории.