В Малгобеке Ингушетии демонтируют незаконные рекламные щиты

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, за последние несколько лет работниками администрации муниципалитета демонтированы сотни незаконных щитов и вывесок.

«Мы настроены на жесткую борьбу с нелегальными рекламными конструкциями. Специалистами ведется работа по вручению предписаний собственникам самовольно размещенных рекламных конструкций, расположенных на фасадах зданий, строениях. По каждому объекту будут применены соответствующие меры. В случае неисполнения реклама будет демонтирована», — подчеркнул мэр Малгобека Мусса Галаев.