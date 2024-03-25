В Малгобеке Ингушетии к 9 Мая обновляют памятники павшим в ВОВ

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципалитета, определен перечень работ по благоустройству и озеленению 17 монументов, соответствующее поручение ранее было дано градоначальником Муссой Галаевым.

Напомним, 3 января 2023 года в республике отметили 80-летие полного освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. После четырех месяцев ожесточенных боев Малгобекская оборонительная операция, в которой погибло более 120 тыс. советских солдат, закончилась поражением гитлеровских войск.

Как отмечают исследователи, если Ростов-на-Дону гитлеровцы называли «воротами» Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. После занятия города командование немецких войск планировало захватить Грозный, а затем Баку. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы. Город 14 раз переходил из рук в руки, но остался непокоренным.

8 октября 2007 года указом Президента России Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы».