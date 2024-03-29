В Малгобеке Ингушетии на территории перед МКД будет оборудована контейнерная площадка для мусора 

Ибрагим Цороев
Фото:
администрация г.Малгобек

В Малгобеке на улице Терская, 17, на придомовой территории будет оборудована контейнерная площадка для мусора и заменено уличное освещение.

Об этом заявил мэр города Мусса Галаев после обращения к нему жителей многоквартирного дома на очередном приеме граждан, на который пришли жители муниципалитета с разными вопросами, касающимися их повседневного быта.

«Хочу отметить, что приемы граждан как форма обратной связи населения помогают нам в решении конкретных проблем жителей, с которыми по тем или иным причинам они длительное время не могут справиться самостоятельно», — подчеркнул градоначальник.

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