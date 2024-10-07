В Малгобеке Ингушетии реализуют программу переселения граждан из аварийного жилья 

Как информировали газету «Ингушетия» в Минстрое республики, указанные средства до конца текущего года поступят на переселение 132 человек в городе воинской славы из 29 помещений общей площадью 1 388,00 кв. метров. Аванс в размере 50 млн. рублей уже направлен в регион.

«В настоящее время в строительном ведомстве Ингушетии проводится комплекс мер по заключению соглашений с мэрией Малгобека, после чего деньги будут переведены на счет. Далее мы ожидаем от муниципальных властей заключенные с жильцами договора по выкупу аварийного жилья и платежные поручения о проведенной оплате для того, чтобы направить их в Фонд развития территорий в целях получения оставшихся средств, включая их освоение в дальнейшем», — подчеркнули в ведомстве.