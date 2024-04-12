В Малгобеке Ингушетии в текущем году начнется строительство нового автовокзала 

«Автовокзал — городской транспортный узел, который ежедневно принимает сотни людей. Безопасность и комфорт — главные акценты в планировании транспортной инфраструктуры. Представляю вам дизайн-проект нового автовокзала в Малгобеке», — написал руководитель субъекта.

Он отметил, что по результатам проведенного аукциона определился подрядчик. Разработана проектно-сметная документация. В новом проекте предусмотрены все необходимые требования, в том числе комната отдыха для водителей, кафе, магазин и прочее.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что земельный участок, на котором располагался старый автовокзал будет передан строящейся мечети под автостоянку.