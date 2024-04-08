В Малгобеке Ингушетии завершено строительство детсада на 80 мест

В Малгобеке на улице Лермонтова подошло к концу строительство нового детского сада на 80 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
Дошкольное учреждение состоит из двух этажей. Здесь имеется все необходимое, а именно 4 групповых помещения, гардеробные, спальни, медпункт, игровые зоны, столовая, изостудия и так далее. На прилегающей к зданию территории обустроены детские и спортивная площадки.
Отмечается, что подрядчиком в ходе строительства выступила компания ООО «Маяк».