В Малгобеке начались работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

На этой неделе, после установления благоприятных погодных условий, сотрудники подрядной организации приступили к реконструкции улицы Кавказская. Сейчас ведётся выравнивание дорожного полотна и укладка песчано-гравийной смеси. В дальнейшем дорога будет заасфальтирована, также здесь проложат тротуар и модернизируют систему освещения.

В мэрии города напомнили, что до 30 апреля продолжается рейтинговое голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители района старше 14 лет.