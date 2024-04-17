В Малгобеке начались работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Малгобеке стартовали работы по благоустройству в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
На этой неделе, после установления благоприятных погодных условий, сотрудники подрядной организации приступили к реконструкции улицы Кавказская. Сейчас ведётся выравнивание дорожного полотна и укладка песчано-гравийной смеси. В дальнейшем дорога будет заасфальтирована, также здесь проложат тротуар и модернизируют систему освещения.
В мэрии города напомнили, что до 30 апреля продолжается рейтинговое голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать за понравившийся проект могут все жители района старше 14 лет.